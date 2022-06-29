Ankara Elektrik Kesintisi! 30 Haziran 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 30 Haziran 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanını etkilemeye devam eden elektrik kesintileri, bugün o 10 ilçede yaşayan başkentlileri zor durumda bırakıyor. Peki, 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...