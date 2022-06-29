Survivor Nisa’nın Son Hamlesi Mide Bulandırdı! Yerle Yattı; Dövündükçe Dövündü! “Yiyorsa Türkçe Söyle!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hikmet Tuğsuz’un elenmesinin ardından Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı finale gidebilmek için kıyasıya bir mücadele vermişti. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı finale yükselen isimler olurken; Nisa ve Ayşe ise SMS’e kalmıştı. Oyun sırasında Adem Kılıççı’ya karşı atakta bulunan Nisa Bölükbaşı, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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