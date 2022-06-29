Survivor Nisa’nın Son Hamlesi Mide Bulandırdı! Yerle Yattı; Dövündükçe Dövündü! “Yiyorsa Türkçe Söyle!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor Nisa’nın yayınlanan son bölümde yaşadığı tek bir olay milyonlarca kişi tarafından “Mide bulandırıcı” olarak bulundu! Yerlere yatan Nisa Bölükbaşı, dövündükçe döndün! Birçok kişi Nisa Bölükbaşı’na “Yiyorsa Türkçe söyle” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hikmet Tuğsuz’un elenmesinin ardından Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı finale gidebilmek için kıyasıya bir mücadele vermişti. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı finale yükselen isimler olurken; Nisa ve Ayşe ise SMS’e kalmıştı. Oyun sırasında Adem Kılıççı’ya karşı atakta bulunan Nisa Bölükbaşı, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.