- 29 Haz 2022 - 11:06 G: 29 Haz 2022 - 11:11

A101 Marketten Müjde! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101 Marketlere Gidenler Sepetlerini Doldurarak Dönüyor!

Tüketicinin en sevdiği marketlerden olan A101 müjdeyi patlattı. Sevilen market zinciri etiket fiyatlarında büyük değişikliğe giderken vatandaş gıdadan temizliğe birçok alanda sepetlerini doldurabilecek. İşte ceplere su serpen A101 2 Temmuz Cumartesi aktüeli.

Her geçen gün daha çok artan zamlardan etkilenen ise doğrudan asgari ücretli çalışan vatandaş oluyor. İndirimlerini her hafta güncelleyen A101 market ise ekonomik alışveriş denilince akıllara ilk gelen marketlerden birisi oluyor. Müşterisine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini ulaştıran A101 Market, son indirimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu. 7’den 70’e hitap eden indirimli ürünleriyle 2 Temmuz Cumartesi gününe özel aktüel ürünlerini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar.

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29 Haz 2022 - 11:06 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.
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BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü!
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri! mask
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri!
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... mask
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...
Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor…
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Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş!
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BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.
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