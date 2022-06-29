A101 Marketten Müjde! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101 Marketlere Gidenler Sepetlerini Doldurarak Dönüyor!
Tüketicinin en sevdiği marketlerden olan A101 müjdeyi patlattı. Sevilen market zinciri etiket fiyatlarında büyük değişikliğe giderken vatandaş gıdadan temizliğe birçok alanda sepetlerini doldurabilecek. İşte ceplere su serpen A101 2 Temmuz Cumartesi aktüeli.
Her geçen gün daha çok artan zamlardan etkilenen ise doğrudan asgari ücretli çalışan vatandaş oluyor. İndirimlerini her hafta güncelleyen A101 market ise ekonomik alışveriş denilince akıllara ilk gelen marketlerden birisi oluyor. Müşterisine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini ulaştıran A101 Market, son indirimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu. 7’den 70’e hitap eden indirimli ürünleriyle 2 Temmuz Cumartesi gününe özel aktüel ürünlerini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar.
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29 Haz 2022 - 11:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.