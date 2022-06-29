Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Evlendi Mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Ne Zaman Evlendi, Düğünleri Oldu Mu? O Artık Müge Anlı Yüzbaşıoğlu...
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin birbirlerine “evet” deyip demediği de merak edilir hale geldi! Peki, Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlendi, düğünleri oldu mu? İşte, ayrıntılar...
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez nikah masasına oturacağını duyuran Zuhal Topal, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. O açıklamanın yankıları hala sosyal medyadan magazin dünyasına kadar sürerken; Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin birbirlerine “evet” deyip demediği de merak edilir hale geldi! Peki, Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlendi, düğünleri oldu mu? İşte, tüm detaylar…
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29 Haz 2022 - 11:08 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.