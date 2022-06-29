Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Evlendi Mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Ne Zaman Evlendi, Düğünleri Oldu Mu? O Artık Müge Anlı Yüzbaşıoğlu...

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez nikah masasına oturacağını duyuran Zuhal Topal, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. O açıklamanın yankıları hala sosyal medyadan magazin dünyasına kadar sürerken; Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin birbirlerine “evet” deyip demediği de merak edilir hale geldi! Peki, Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlendi, düğünleri oldu mu? İşte, tüm detaylar…

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