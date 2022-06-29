Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Haz 2022 - 11:12

Ezel Dizisi İçin Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerin başında gelen Ezel, halen eski bölümleri izlenen yapımlar arasında yerini alıyor. Dizinin her bölümünü izleyen ise isyanını dile getirerek; Ezel dizisinin yeniden başlaması gerektiğini düşünüyordu ki, sonunda müjdeli haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren dizi için düğmeye basıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…