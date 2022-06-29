- 29 Haz 2022 - 11:12 G: 29 Haz 2022 - 11:22

Ezel Dizisi İçin Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerin başında gelen Ezel, halen eski bölümleri izlenen yapımlar arasında yerini alıyor. Dizinin her bölümünü izleyen ise isyanını dile getirerek; Ezel dizisinin yeniden başlaması gerektiğini düşünüyordu ki, sonunda müjdeli haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren dizi için düğmeye basıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Barış Falay ve Yiğit Özşener gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ezel dizisi, ekranlara damgasını vurmuştu. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ezel dizisinin kadrosunun yeniden kurulduğu ve devam niteliğinde hikayenin sonunun değiştirildiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ezel dizisi yeniden başlıyor mu?

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29 Haz 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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