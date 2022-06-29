Benzin, Motorin ve LPG'ye 3 TL Bayram İndirimi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…
Gelmesi beklenen motorin indirimi tabelalara yansırken; bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi! Peki, benzin, motorin ve LPG’ye indirim mi var? Benzin, motorin, LPG bugün, güncel kaç TL? İşte, ayrıntılar...
Özellikle taşımacılık sektöründe çok fazla maliyetler ortaya çıkarmaya başlamış olan akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. Gelmesi beklenen motorin indirimi tabelalara yansırken; bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi! Peki, benzin, motorin ve LPG’ye indirim mi var? Benzin, motorin, LPG bugün, güncel kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatları düşecek mi? İşte 29 Haziran Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Haz 2022 - 11:31 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.