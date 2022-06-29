Benzin, Motorin ve LPG'ye 3 TL Bayram İndirimi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…

Özellikle taşımacılık sektöründe çok fazla maliyetler ortaya çıkarmaya başlamış olan akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. Gelmesi beklenen motorin indirimi tabelalara yansırken; bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi! Peki, benzin, motorin ve LPG’ye indirim mi var? Benzin, motorin, LPG bugün, güncel kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatları düşecek mi? İşte 29 Haziran Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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