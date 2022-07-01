Benzin, Motorin ve LPG'ye Bayram Öncesi İndirim Üstüne İndirim Geldi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…

Özellikle taşımacılık sektöründe çok fazla maliyetler ortaya çıkarmaya başlamış olan akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. Gelmesi beklenen motorin indirimi tabelalara yansırken; bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi! Peki, benzin, motorin ve LPG’ye indirim mi var? Benzin, motorin, LPG bugün, güncel kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatları düşecek mi? İşte 1 Temmuz Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP benzin, motorin ve LPG fiyatları…

SON DAKİKA : Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...

29.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki son değişiklikten dolayı motorin grubunda 2,50 TL fiyat indirimi yapıldı.

Son İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı ve Bir Depoda yaklaşık 150 TL2ye yakın bir indirim yapılmış oldu.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 30 TL'den 27 lira 35 kuruşa düştü.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

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