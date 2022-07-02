- 02 Tem 2022 - 10:51

Benzin, Motorin ve LPG'ye Büyük İndirim! Bayram Öncesi Depoları Fulleyin! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…

Gelmesi beklenen motorin indirimi tabelalara yansırken; bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi! Peki, benzin, motorin ve LPG’ye indirim mi var? Benzin, motorin, LPG bugün, güncel kaç TL? İşte, ayrıntılar...

Özellikle taşımacılık sektöründe çok fazla maliyetler ortaya çıkarmaya başlamış olan akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. Gelmesi beklenen motorin indirimi tabelalara yansırken; bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi! Peki, benzin, motorin ve LPG’ye indirim mi var? Benzin, motorin, LPG bugün, güncel kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatları düşecek mi? İşte 1 Temmuz Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP benzin, motorin ve LPG fiyatları…

SON DAKİKA : Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...

29.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki son değişiklikten dolayı motorin grubunda 2,50 TL fiyat indirimi yapıldı.

Son İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı ve Bir Depoda yaklaşık 150 TL2ye yakın bir indirim yapılmış oldu.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 30 TL'den 27 lira 35 kuruşa düştü.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Tem 2022 - 10:51 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın! mask
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın!
Ebru Polat Durdurulamıyor! Üstsüz Poz Verdi, Göğüslerini Çantayla Kapattı! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! Görenler Donup Kalıyor… mask
Ebru Polat Durdurulamıyor! Üstsüz Poz Verdi, Göğüslerini Çantayla Kapattı! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! Görenler Donup Kalıyor…
Geniş Aile Dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Geniş Aile Dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Batuhan Aydar Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir? mask
Batuhan Aydar Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir?
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Final Gecesi Karıştı… Acun Sırtını Döndü Dönecek! mask
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Final Gecesi Karıştı… Acun Sırtını Döndü Dönecek!
Olanlar Oldu Filmi Nerede Çekildi Merak Uyandırdı! Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Olanlar Oldu Filmi Nerede Çekildi Merak Uyandırdı! Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Sigara Fiyatlarına Büyük Zam Haberi Şok Etti! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına… mask
Sigara Fiyatlarına Büyük Zam Haberi Şok Etti! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!” mask
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor… mask
Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor…
Çember: Yolun Sonundaki Kız Filminin Konusu Nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Çember: Yolun Sonundaki Kız Filminin Konusu Nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İlişkilerde Partnerinin Geçmişini Kurcalayan Burçlar Hangisidir? İşte Şüpheci ve Kuşkucu O Burçlar… mask
İlişkilerde Partnerinin Geçmişini Kurcalayan Burçlar Hangisidir? İşte Şüpheci ve Kuşkucu O Burçlar…
Ah Nerede Dizisinin Zehra’sı Nil Keser Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Ferit) Oktay Çubuk ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...   mask
Ah Nerede Dizisinin Zehra’sı Nil Keser Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Ferit) Oktay Çubuk ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...  
Taze Gelin Hadise’nin Murda ile Şarmaş Dolaş Hallerini Görenler Şok Oldu! Kocası Mehmet Dinçerler “Yapma, Etme” Dedikçe… mask
Taze Gelin Hadise’nin Murda ile Şarmaş Dolaş Hallerini Görenler Şok Oldu! Kocası Mehmet Dinçerler “Yapma, Etme” Dedikçe…
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı'ya Mektup Yazdı, Ortalık Karıştı! Batuhan'nın Yazdığı Mektubun Detayları Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı'ya Mektup Yazdı, Ortalık Karıştı! Batuhan'nın Yazdığı Mektubun Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…
Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! “Yarışmadan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Sosyal Medyayı Ayaklandırdı; Cayır Cayır Yaktı… mask
Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! “Yarışmadan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Sosyal Medyayı Ayaklandırdı; Cayır Cayır Yaktı…
2 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
2 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL