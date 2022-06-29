Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor?

Karantina ve kapanmaların ardından ülkemizde koronavirüs salgınından etkilenmemek için kişiler dışarı çıkacakları sırada; hem kendi sağlıklarını tehlikeye atmamak hem de dışardaki insanları etkilememek adına maske takmak zorundaydı! Öyle ki, ülkemiz bu konuya çok dikkat etmiş; kuralara uymayan vatandaşlara adli para cezası kesilmişti! Peki, şimdi neler oluyor?

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