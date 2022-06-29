Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor?
Tüm dünyada neredeyse 2 yıldır devam eden koronavirüs salgını, ülkemizde de milyonlarca kişinin canından olmasına neden olmuştu. Koronavirsün ülkemizde ilk çıktığı dönemlerde maskeler bir gün içerisinde tüm eczanelerde bitmişti. Şimdi yeniden maske zorunluluğunun döneceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şok edip sarsan ifadelere yer verdi! Peki, yeni dalga kapıda mı, yeniden maske zorunluluğu gelecek mi?
Karantina ve kapanmaların ardından ülkemizde koronavirüs salgınından etkilenmemek için kişiler dışarı çıkacakları sırada; hem kendi sağlıklarını tehlikeye atmamak hem de dışardaki insanları etkilememek adına maske takmak zorundaydı! Öyle ki, ülkemiz bu konuya çok dikkat etmiş; kuralara uymayan vatandaşlara adli para cezası kesilmişti! Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.