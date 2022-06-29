1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar?
Doların düşüşe geçmeye başlamasıyla birlikte özellikle dolar ile alınan yani ithal olan inşaat malzemeleri fiyatlarında da belirgin bir düşüş gözlenmeye başladı. Peki, 1 ton inşaat demiri kaç TL? Demirin tonu ne kadar 2022? Ankara'da inşaat demiri ne kadar? İşte, merak edilenler...
Doların düşüşe geçmeye başlamasıyla birlikte özellikle dolar ile alınan yani ithal olan inşaat malzemeleri fiyatlarında da belirgin bir düşüş gözlenmeye başladı. Bu ürünlerden biri olan ve son zamanlarda aldığı zamlar ile inşaat sektörünü neredeyse durdurma noktasına getiren demir de düşüşe geçti. Bu düşüşün ardından başta Ankara olmak üzere ülke genelinde demirin tonunun ne kadar olduğu yeniden ortaya çıktı. Peki, 1 ton inşaat demiri kaç TL? Demirin tonu ne kadar 2022? Ankara'da inşaat demiri ne kadar? İşte, detaylar…
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29 Haz 2022 - 11:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.