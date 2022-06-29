1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar?

Doların düşüşe geçmeye başlamasıyla birlikte özellikle dolar ile alınan yani ithal olan inşaat malzemeleri fiyatlarında da belirgin bir düşüş gözlenmeye başladı. Bu ürünlerden biri olan ve son zamanlarda aldığı zamlar ile inşaat sektörünü neredeyse durdurma noktasına getiren demir de düşüşe geçti. Bu düşüşün ardından başta Ankara olmak üzere ülke genelinde demirin tonunun ne kadar olduğu yeniden ortaya çıktı. Peki, 1 ton inşaat demiri kaç TL? Demirin tonu ne kadar 2022? Ankara'da inşaat demiri ne kadar? İşte, detaylar…

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