- 29 Haz 2022 - 11:31 G: 29 Haz 2022 - 12:04

Cüneyt Arkın’ın Vefatından Sonra Eşi Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yürekler Yanıp Tutuşuyor; Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer…

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022’de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye’nin en önemli aktörlerinden biri olan ve siyasi tavrıyla da çok konuşulan Cüneyt Arkın, geride sevenlerini gözü yaşlı bıraktı. Usta oyuncunun vefatı sonrasında ünlü isimler başsağlığı mesajları yayınlarken, Cüneyt Arkın’ın 52 yıllık hayat arkadaşı Betül Cüreklibatur, yaptığı açıklamayla yürekleri parçaladı. İşte detaylar…

Cüneyt Arkın ya da gerçek ismi ile Fahrettin Cüreklibatur, 8 Eylül 1937’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Cüneyt Arkın, 1963 yılında Şafak Bekçileri filminin çekimlerinde yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Çukurova’da doktorluk yapan Cüneyt Arkın, 1963’te Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu ve yine aynı yıl Halit Refiğ’in teklifi üzerine sinemaya adım attı. Arkın 2 yıl içinde 30’dan fazla filmde oynadı ve 1964 yapımlı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesiyle kariyerinde dönüm yaşadı. Usta oyuncu, bu şekilde başlayan kariyerine 400’den fazla film sığdırdı.

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29 Haz 2022 - 11:31 - Gündem

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