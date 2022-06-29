Cüneyt Arkın’ın Vefatından Sonra Eşi Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yürekler Yanıp Tutuşuyor; Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer…

Cüneyt Arkın ya da gerçek ismi ile Fahrettin Cüreklibatur, 8 Eylül 1937’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Cüneyt Arkın, 1963 yılında Şafak Bekçileri filminin çekimlerinde yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Çukurova’da doktorluk yapan Cüneyt Arkın, 1963’te Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu ve yine aynı yıl Halit Refiğ’in teklifi üzerine sinemaya adım attı. Arkın 2 yıl içinde 30’dan fazla filmde oynadı ve 1964 yapımlı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesiyle kariyerinde dönüm yaşadı. Usta oyuncu, bu şekilde başlayan kariyerine 400’den fazla film sığdırdı.

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