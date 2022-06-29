Cüneyt Arkın’ın Eşi Betül Cüreklibatır Kaç Yaşında? Betül Cüreklibatır Sağlık Durumu Nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır Kaç Çocuğu Var?
Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın’ın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında? Betül Cüreklibatır sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilenler...
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın hastaneye kaldırıldığı esnada yanında 52 yıllık eşi Betül Cüreklibatır da vardı. Usta sanatçı gözlerini yaşama yumana kadar yanından ayrılmayan Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın’ın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında? Betül Cüreklibatır sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır kaç çocuğu var? İşte, detaylar…
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29 Haz 2022 - 12:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.