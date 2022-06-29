Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın hastaneye kaldırıldığı esnada yanında 52 yıllık eşi Betül Cüreklibatır da vardı. Usta sanatçı gözlerini yaşama yumana kadar yanından ayrılmayan Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın’ın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında? Betül Cüreklibatır sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır kaç çocuğu var? İşte, detaylar…

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