- 29 Haz 2022 - 12:00 G: 29 Haz 2022 - 12:05

Cüneyt Arkın’ın Eşi Betül Cüreklibatır Kaç Yaşında? Betül Cüreklibatır Sağlık Durumu Nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır Kaç Çocuğu Var?

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın’ın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında? Betül Cüreklibatır sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilenler...

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın hastaneye kaldırıldığı esnada yanında 52 yıllık eşi Betül Cüreklibatır da vardı. Usta sanatçı gözlerini yaşama yumana kadar yanından ayrılmayan Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın’ın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır kaç yaşında? Betül Cüreklibatır sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır kaç çocuğu var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

29 Haz 2022 - 12:00 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar? mask
1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar?
Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor? mask
Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor?
Benzin, Motorin ve LPG'ye 3 TL Bayram İndirimi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih… mask
Benzin, Motorin ve LPG'ye 3 TL Bayram İndirimi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…
Cüneyt Arkın’ın Vefatından Sonra Eşi Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yürekler Yanıp Tutuşuyor; Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer… mask
Cüneyt Arkın’ın Vefatından Sonra Eşi Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yürekler Yanıp Tutuşuyor; Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer…
Cüneyt Arkın Cenaze Programı Belli Oldu? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta? Cüneyt Arkın Cenazesi Hangi Camiden Kalkacak? mask
Cüneyt Arkın Cenaze Programı Belli Oldu? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta? Cüneyt Arkın Cenazesi Hangi Camiden Kalkacak?
Emekli İkramiyesi Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Hesaplarınızı O Tarihte Kontrol Edin; Ödeme Tarihleri Güncellendi… mask
Emekli İkramiyesi Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Hesaplarınızı O Tarihte Kontrol Edin; Ödeme Tarihleri Güncellendi…
Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e büyük vefasızlık! Yürekleri Sızlattı! En Yakınım Dediği Kim Varsa… Polat Alemdar Bile Yoktu! mask
Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e büyük vefasızlık! Yürekleri Sızlattı! En Yakınım Dediği Kim Varsa… Polat Alemdar Bile Yoktu!
Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı! mask
Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı!
Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!” mask
Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!”
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Tatil Pozlarıyla Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! “Evli Sevgilin Hayri Görmesin!” mask
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Tatil Pozlarıyla Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! “Evli Sevgilin Hayri Görmesin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fenomen Aşkolog Dilara Arıkan’lı Estetiksiz Haliyle Tokat Gibi Çarptı! “Kurt Bakışlı Gitti, Elma Kurdu Kaldı!” Gören Tanıyamıyor… mask
Fenomen Aşkolog Dilara Arıkan’lı Estetiksiz Haliyle Tokat Gibi Çarptı! “Kurt Bakışlı Gitti, Elma Kurdu Kaldı!” Gören Tanıyamıyor…
BİM Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Cep Telefonları… Dondurucular… Yarış Setleri… Fiyatları Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz! mask
BİM Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Cep Telefonları… Dondurucular… Yarış Setleri… Fiyatları Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz!
Cüneyt Arkın’ın Eşi Betül Cüreklibatır Kaç Yaşında? Betül Cüreklibatır Sağlık Durumu Nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır Kaç Çocuğu Var? mask
Cüneyt Arkın’ın Eşi Betül Cüreklibatır Kaç Yaşında? Betül Cüreklibatır Sağlık Durumu Nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır Kaç Çocuğu Var?
Survivor Batuhan, Acun Ilıcalı Tarafından Rezil Rüsva Edildi! Finalist, Şampiyon Falan Dinlemedi! Murat Ceylan Çanak Tuttu; 83 Milyon… mask
Survivor Batuhan, Acun Ilıcalı Tarafından Rezil Rüsva Edildi! Finalist, Şampiyon Falan Dinlemedi! Murat Ceylan Çanak Tuttu; 83 Milyon…
1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar? mask
1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar?
Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor? mask
Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL