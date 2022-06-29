Survivor Batuhan, Acun Ilıcalı Tarafından Rezil Rüsva Edildi! Finalist, Şampiyon Falan Dinlemedi! Murat Ceylan Çanak Tuttu; 83 Milyon…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da seyircileri derinden sarsan ve milyonları ikiye ayıran bir olay yaşandı! Acun Ilıcalı tarafından bizzat uyarı alan Batuhan Karacakaya hakkında; “Rezil rüsva edildi” yorumlarını yaptılar! Finalist, şampiyon dinlemeyen Acun Ilıcalı, yaşanan gerginliğin ardından; Murat Ceylan’a ise çanak tutturdu! 83 milyon öyle bir an yaşadı ki..
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya, ikinci tura çıkmayı başaran isim olmuştu. Yarışma sırasında yaşanan bir olay ise Acun Ilıcalı’nın çileden çıkmasına neden olunca harekete geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.