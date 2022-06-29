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29 Haz 2022 - 11:57

Survivor Batuhan, Acun Ilıcalı Tarafından Rezil Rüsva Edildi! Finalist, Şampiyon Falan Dinlemedi! Murat Ceylan Çanak Tuttu; 83 Milyon…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da seyircileri derinden sarsan ve milyonları ikiye ayıran bir olay yaşandı! Acun Ilıcalı tarafından bizzat uyarı alan Batuhan Karacakaya hakkında; “Rezil rüsva edildi” yorumlarını yaptılar! Finalist, şampiyon dinlemeyen Acun Ilıcalı, yaşanan gerginliğin ardından; Murat Ceylan’a ise çanak tutturdu! 83 milyon öyle bir an yaşadı ki..