- 29 Haz 2022 - 23:00 G: 29 Haz 2022 - 23:13

Survivor Öykü Çelik Cesur Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! “Bir Hande Erçel, İki Sen!” Görenler Yanıp Tutuşuyor… Fiziğini Göstere Göstere…

Survivor yarışmasına katıldığı dönemlerde gündemi sallamış, yarışmadan sonra aşk hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme gelmişti. Yer aldığı dizi ve filmlerde ortaya koyduğu performanslarla adından söz ettiren Öykü Çelik, bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemi sallamayı başardı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda karın kasları dikkatleri çekti. İşte detaylar…

Ünlü ve güzel oyuncu Öykü Çelik 13 Temmuz 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eski kaleci İlker Çelik’in kızı olan Öykü Çelik, kariyerine 2006 yılında Selena dizisinde canlandırdığı “Eda” karakteriyle adım attı.

Ardından Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim İçin Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul, Şeref Sözü ve Benim Hayatım dizilerinde rol alan Öykü Çelik, öte yandan Survivor Türkiye 2021 sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Öykü Çelik, bu kez de sosyal medya paylaşımlarında karın kaslarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

29 Haz 2022 - 23:00 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Akaryakıta Müjde! İndirim Üstüne İndirim Geliyor! Depolar Yeniden Dolmaya Başlayacak! Akaryakıta Ne Kadar İndirim Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? mask
Akaryakıta Müjde! İndirim Üstüne İndirim Geliyor! Depolar Yeniden Dolmaya Başlayacak! Akaryakıta Ne Kadar İndirim Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Gelin Halayı Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Gelin Halayı Filminin Konusu Nedir? Gelin Halayı Filmi Oyuncuları Kimlerdir? mask
Gelin Halayı Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Gelin Halayı Filminin Konusu Nedir? Gelin Halayı Filmi Oyuncuları Kimlerdir?
Müge Anlı’nın Eşi Sinasi Yüzbaşıoğlu Paylaştı! Nikah Fotoğrafları Çok Konuşulmuştu; Sosyal Medya Yıkıldı! “Konuştu Enişte!” mask
Müge Anlı’nın Eşi Sinasi Yüzbaşıoğlu Paylaştı! Nikah Fotoğrafları Çok Konuşulmuştu; Sosyal Medya Yıkıldı! “Konuştu Enişte!”
Cüneyt Arkın Cenaze Programı Belli Oldu? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta? Cüneyt Arkın Cenazesi Hangi Camiden Kalkacak? mask
Cüneyt Arkın Cenaze Programı Belli Oldu? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta? Cüneyt Arkın Cenazesi Hangi Camiden Kalkacak?
Cüneyt Arkın’ın Eşi Betül Cüreklibatır Kaç Yaşında? Betül Cüreklibatır Sağlık Durumu Nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır Kaç Çocuğu Var? mask
Cüneyt Arkın’ın Eşi Betül Cüreklibatır Kaç Yaşında? Betül Cüreklibatır Sağlık Durumu Nasıl? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır Kaç Çocuğu Var?
Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor? mask
Maske Zorunluğu Yeniden Mi Dönüyor? Bakan Koca’dan Şok Edip Sarsan Açıklama Geldi! “Yeni Dalga Kapıda!” Neler Oluyor?
1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar? mask
1 Ton İnşaat Demiri Kaç TL? Demirin Tonu Ne Kadar 2022? Ankara'da İnşaat Demiri Ne Kadar?
Cüneyt Arkın’ın Vefatından Sonra Eşi Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yürekler Yanıp Tutuşuyor; Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer… mask
Cüneyt Arkın’ın Vefatından Sonra Eşi Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yürekler Yanıp Tutuşuyor; Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer…
Kısmetse Olur Hazal Atabek Şok Etti! Cansel Çördük Bile Tanıyamaz; Cesur Pozları Akılları Başlardan Aldı! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Hazal Atabek Şok Etti! Cansel Çördük Bile Tanıyamaz; Cesur Pozları Akılları Başlardan Aldı! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses İsrail’i Ayağa Kaldırdı! Sahneden Öyle Bir Şey Dedi Ki, Oğlu Diken Üstünde… İçini Döke Döke… mask
İbrahim Tatlıses İsrail’i Ayağa Kaldırdı! Sahneden Öyle Bir Şey Dedi Ki, Oğlu Diken Üstünde… İçini Döke Döke…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ezel Dizisi Neden Bitti, Yeniden Mi Başlıyor? Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor… mask
Ezel Dizisi Neden Bitti, Yeniden Mi Başlıyor? Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor…
Pınar Deniz Mayosunu Giydi; Sırılsıklam Paylaştı! 0 Beden, Kusursuz Fiziği Nefesleri Kesti! “Yükseldikçe Yükseldik!” Nefes Mefes Bırakmadı… mask
Pınar Deniz Mayosunu Giydi; Sırılsıklam Paylaştı! 0 Beden, Kusursuz Fiziği Nefesleri Kesti! “Yükseldikçe Yükseldik!” Nefes Mefes Bırakmadı…
İbrahim Tatlıses Mahkemelik Olunca Ortalık Karıştı! Canı, Kanı Dediği İsim… Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu; Twitter Ayağa Kalktı! mask
İbrahim Tatlıses Mahkemelik Olunca Ortalık Karıştı! Canı, Kanı Dediği İsim… Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu; Twitter Ayağa Kalktı!
Mahkum Dizisinin Barış’ı Aşkıyla Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama O İsimle… “Yok Artık!” mask
Mahkum Dizisinin Barış’ı Aşkıyla Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama O İsimle… “Yok Artık!”
Kanal D’den Seversin Kararı Geldi! Seyirciler Bundan Sonra Bambaşka Bir Şey İzleyecek; “Bıktık Artık” Denilince… Yeni İmzalar Atıldı! mask
Kanal D’den Seversin Kararı Geldi! Seyirciler Bundan Sonra Bambaşka Bir Şey İzleyecek; “Bıktık Artık” Denilince… Yeni İmzalar Atıldı!
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Tek Bir Kare Basına Sızdı; Görenler Dondu Kaldı! Acun Ilıcalı Ne Yapacağını Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Tek Bir Kare Basına Sızdı; Görenler Dondu Kaldı! Acun Ilıcalı Ne Yapacağını Şaşırdı! “Yok Artık!”
Survivor Evrim’in Adem Kılıççı Açıklaması Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Final Yolunda Adım Adım İlerliyordu Ama Büyük Çelme Geldi! Tek Bir Sözü… mask
Survivor Evrim’in Adem Kılıççı Açıklaması Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Final Yolunda Adım Adım İlerliyordu Ama Büyük Çelme Geldi! Tek Bir Sözü…
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan Kazandiğı Parayı Duyanlar Mosmor Oldu! Yarışmacıya Kaşıkla Vermiş; Kendisi Kazanla Kazanmış! “Acun Baba Ne Yaptın!” mask
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan Kazandiğı Parayı Duyanlar Mosmor Oldu! Yarışmacıya Kaşıkla Vermiş; Kendisi Kazanla Kazanmış! “Acun Baba Ne Yaptın!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe Açıldı Saçıldı! İkinci Çocuktan Sonra… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe Açıldı Saçıldı! İkinci Çocuktan Sonra…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Milyonları Korkuttu! "İkinci Merve Boluğur Vakası" Doktor Randevuları Sevenleri Tarafından Alındı… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Milyonları Korkuttu! "İkinci Merve Boluğur Vakası" Doktor Randevuları Sevenleri Tarafından Alındı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Öykü Çelik Cesur Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! “Bir Hande Erçel, İki Sen!” Görenler Yanıp Tutuşuyor… Fiziğini Göstere Göstere… mask
Survivor Öykü Çelik Cesur Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! “Bir Hande Erçel, İki Sen!” Görenler Yanıp Tutuşuyor… Fiziğini Göstere Göstere…
Doğuştan Moda İkonu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Hayran Kitlesine Sahip O Burçlar… mask
Doğuştan Moda İkonu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Hayran Kitlesine Sahip O Burçlar…
Mahkum Dizisinin Barış’ı Aşkıyla Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama O İsimle… “Yok Artık!” mask
Mahkum Dizisinin Barış’ı Aşkıyla Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama O İsimle… “Yok Artık!”
İbrahim Tatlıses Mahkemelik Olunca Ortalık Karıştı! Canı, Kanı Dediği İsim… Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu; Twitter Ayağa Kalktı! mask
İbrahim Tatlıses Mahkemelik Olunca Ortalık Karıştı! Canı, Kanı Dediği İsim… Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu; Twitter Ayağa Kalktı!
Pınar Deniz Mayosunu Giydi; Sırılsıklam Paylaştı! 0 Beden, Kusursuz Fiziği Nefesleri Kesti! “Yükseldikçe Yükseldik!” Nefes Mefes Bırakmadı… mask
Pınar Deniz Mayosunu Giydi; Sırılsıklam Paylaştı! 0 Beden, Kusursuz Fiziği Nefesleri Kesti! “Yükseldikçe Yükseldik!” Nefes Mefes Bırakmadı…
Ezel Dizisi Neden Bitti, Yeniden Mi Başlıyor? Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor… mask
Ezel Dizisi Neden Bitti, Yeniden Mi Başlıyor? Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL