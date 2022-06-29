Survivor Öykü Çelik Cesur Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! “Bir Hande Erçel, İki Sen!” Görenler Yanıp Tutuşuyor… Fiziğini Göstere Göstere…

Ünlü ve güzel oyuncu Öykü Çelik 13 Temmuz 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eski kaleci İlker Çelik’in kızı olan Öykü Çelik, kariyerine 2006 yılında Selena dizisinde canlandırdığı “Eda” karakteriyle adım attı.

Ardından Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim İçin Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul, Şeref Sözü ve Benim Hayatım dizilerinde rol alan Öykü Çelik, öte yandan Survivor Türkiye 2021 sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Öykü Çelik, bu kez de sosyal medya paylaşımlarında karın kaslarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

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