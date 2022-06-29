Survivor Öykü Çelik Cesur Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! “Bir Hande Erçel, İki Sen!” Görenler Yanıp Tutuşuyor… Fiziğini Göstere Göstere…
Survivor yarışmasına katıldığı dönemlerde gündemi sallamış, yarışmadan sonra aşk hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme gelmişti. Yer aldığı dizi ve filmlerde ortaya koyduğu performanslarla adından söz ettiren Öykü Çelik, bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemi sallamayı başardı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda karın kasları dikkatleri çekti. İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Öykü Çelik 13 Temmuz 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eski kaleci İlker Çelik’in kızı olan Öykü Çelik, kariyerine 2006 yılında Selena dizisinde canlandırdığı “Eda” karakteriyle adım attı.
Ardından Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim İçin Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul, Şeref Sözü ve Benim Hayatım dizilerinde rol alan Öykü Çelik, öte yandan Survivor Türkiye 2021 sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Öykü Çelik, bu kez de sosyal medya paylaşımlarında karın kaslarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.
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29 Haz 2022 - 23:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.