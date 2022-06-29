Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Bomba Açıklama! Nişanlarından Öyle Bir Kare Paylaştı Ki… “1 Yıla Boşanacaksınız!”
Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, evlilik yolundaki ilk adımı attı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti nişanlandı mı? İşte, ayrıntılar...
Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, evlilik yolundaki ilk adımı attı. O anlardan fotoğraf paylaşan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti nişanlandı mı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti nerede nişanlandı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ne zaman, nerede evleniyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Haz 2022 - 16:16 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.