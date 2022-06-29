Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Bomba Açıklama! Nişanlarından Öyle Bir Kare Paylaştı Ki… “1 Yıla Boşanacaksınız!”

Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, evlilik yolundaki ilk adımı attı. O anlardan fotoğraf paylaşan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti nişanlandı mı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti nerede nişanlandı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ne zaman, nerede evleniyor? İşte, detaylar…

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