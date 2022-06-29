- 29 Haz 2022 - 16:16 G: 29 Haz 2022 - 16:22

Akaryakıta Müjde! İndirim Üstüne İndirim Geliyor! Depolar Yeniden Dolmaya Başlayacak! Akaryakıta Ne Kadar İndirim Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

Akaryakıt fiyatlarının litre başına 30 TL’yi aşması üzerine otomobil sahipleri hayli zorlanmaya başlamıştı. Ancak doların gerilemesi ile akaryakıta ilk indirim gelmişti. İlk indirimle yetinilmeyen akaryakıta bir indirim daha geliyor. İşte detaylar.

Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda zam üstüne zam gelmesi ile otomobil sahipleri akaryakıt fiyatları ile baş edemez hale gelmeye başlamıştı. Enflasyon ve dolar kurunun artışlarından birebir etkilenen akaryakıtlara gelecek olan zamların üstüne bile zam geliyordu. Hal böyle iken akaryakıt alımlarında oldukça zorlanmaya başlayan vatandaşlar indirim gelecek zamanı dört gözle beklemeye başlamıştı. Sevindiren haber geçtiğimiz günlerde gelmiş ve akaryakıta indirim gelmişti. Gelen indirim ile tüketicinin cebi rahatlarken sevindirici bir indirim haberi daha geldi. İşte detaylar.

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29 Haz 2022 - 16:16 - Yaşam

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