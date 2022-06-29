Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Aşkı Çabuk Buldu! Özgü Kaya’nın Yeni Sevgilisi Şok İçerisinde Bıraktı! “Somer Bile Şok Olur!”
Özgü Kaya, geçtiğimiz haftalarda Burak Serdar Şanal ile yollarını ayırmıştı. Özgü Kaya’nın geçtiğimiz gün objektiflere takılması yeni aşk dedikodularını da beraberinde getirdi! Peki, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal barıştı mı? İşte, merak edilenler...
Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak bir hayli beğenilen Özgü Kaya, geçtiğimiz haftalarda Burak Serdar Şanal ile yollarını ayırmıştı. Özgü Kaya’nın geçtiğimiz gün objektiflere takılması yeni aşk dedikodularını da beraberinde getirdi! Peki, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal barıştı mı? Özgü Kaya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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29 Haz 2022 - 16:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.