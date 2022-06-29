Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Aşkı Çabuk Buldu! Özgü Kaya’nın Yeni Sevgilisi Şok İçerisinde Bıraktı! “Somer Bile Şok Olur!”

Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak bir hayli beğenilen Özgü Kaya, geçtiğimiz haftalarda Burak Serdar Şanal ile yollarını ayırmıştı. Özgü Kaya’nın geçtiğimiz gün objektiflere takılması yeni aşk dedikodularını da beraberinde getirdi! Peki, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal barıştı mı? Özgü Kaya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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