Kubilay Aka, İbrahim Kutluay ve Kaan Yıldırım Olay Yarattı! “3 Dakika Bakınca Aldatılıyorsunuz!” Yorumlar Gırla Geliyor!
Tatilde denk gelen İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım birlikte fotoğraf verince sosyal medyada ortalık karıştı. Peki, İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım birlikte ne paylaştı? İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım kimi aldattı? İşte, ayrıntılar...
Tatilde denk gelen İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım birlikte fotoğraf verince sosyal medyada ortalık karıştı. Üç ismin geçmişlerini hatırlayan sosyal medya kullanıcıları İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım’ın fotoğrafının altına yorum üstüne yorum yaptı! Peki, İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım birlikte ne paylaştı? İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım kimi aldattı? İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım neden bir araya geldi? İşte, detaylar…
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29 Haz 2022 - 16:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.