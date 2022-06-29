Kubilay Aka, İbrahim Kutluay ve Kaan Yıldırım Olay Yarattı! “3 Dakika Bakınca Aldatılıyorsunuz!” Yorumlar Gırla Geliyor!

Tatilde denk gelen İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım birlikte fotoğraf verince sosyal medyada ortalık karıştı. Üç ismin geçmişlerini hatırlayan sosyal medya kullanıcıları İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım’ın fotoğrafının altına yorum üstüne yorum yaptı! Peki, İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım birlikte ne paylaştı? İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım kimi aldattı? İbrahim Kutluay, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım neden bir araya geldi? İşte, detaylar…

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