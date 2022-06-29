Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Milyonları Korkuttu! "İkinci Merve Boluğur Vakası" Doktor Randevuları Sevenleri Tarafından Alındı…
Melis Sezen, dizinin finale girmesiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Melis Sezen’in paylaştığı son video sosyal medyaya resmen damga vurdu! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? İşte, ayrıntılar...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri özdeşleştirilen Melis Sezen, dizinin finale girmesiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Bu esnada sık sık sosyal medya paylaşımı da yapan Melis Sezen’in paylaştığı son video sosyal medyaya resmen damga vurdu! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen ne videosu paylaştı? Melis Sezen’in videosuna ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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29 Haz 2022 - 16:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.