Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Milyonları Korkuttu! "İkinci Merve Boluğur Vakası" Doktor Randevuları Sevenleri Tarafından Alındı…

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri özdeşleştirilen Melis Sezen, dizinin finale girmesiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Bu esnada sık sık sosyal medya paylaşımı da yapan Melis Sezen’in paylaştığı son video sosyal medyaya resmen damga vurdu! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen ne videosu paylaştı? Melis Sezen’in videosuna ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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