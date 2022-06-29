Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Haz 2022 - 16:57

Aslı Enver’in Kardeşini Görenler Dondu Kaldı! Hık’ Deyip Burnundan Düşmüş; Yazıcıdan Çıkmış Gibiler! Gören Gözlerine İnanmıyor… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver, sosyal medyayı salladı geçti! Aslı Enver’in biricik kız kardeşini görenler donup kaldı! Adeta burnundan düşen kız kardeşi için “Kopyala – yapıştır” gibiler!”, “Yazıcıdan çıktı alınmış” yorumlarına neden oldu! Görenin gözlerine inanamadı Aslı Enver ve kız kardeşi, “Bu kadarı da pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…