- 29 Haz 2022 - 16:57 G: 29 Haz 2022 - 17:12

Aslı Enver’in Kardeşini Görenler Dondu Kaldı! Hık’ Deyip Burnundan Düşmüş; Yazıcıdan Çıkmış Gibiler! Gören Gözlerine İnanmıyor… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver, sosyal medyayı salladı geçti! Aslı Enver’in biricik kız kardeşini görenler donup kaldı! Adeta burnundan düşen kız kardeşi için “Kopyala – yapıştır” gibiler!”, “Yazıcıdan çıktı alınmış” yorumlarına neden oldu! Görenin gözlerine inanamadı Aslı Enver ve kız kardeşi, “Bu kadarı da pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

İstanbullu Gelin dizisinden sonra, Babil dizisinde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, yeni projelere bakmaya başlamıştı. Disney Plus’la çalışmalara başlayacak olan Aslı Enver’in ekran dünyasından uzak durması ise sevenlerini derinden üzüyordu. Şu sıralar tatilde olduğu bilinen Aslı Enver’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla birlikte kız kardeşi resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Haz 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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