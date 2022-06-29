Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Haz 2022 - 17:29

Survivor Yasin’den Olay Yaratacak; Kavga Çıkaracak Gönderme! Birbirlerine Girmişlerdi; Sözleri Olay Yarattı! Acun Ilıcalı Bile Çaresiz Kalacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Yasin Obuz’dan olay yaratacak bir açıklama geldi! İkilinin bu paylaşımdan sonra birbirlerine gireceği gündeme gelirken; aralarının hiçbir zaman iyi olmayacağı da gözler önüne serildi! Acun Ilıcalı’nın bile çaresiz kalacağı ortaya çıkarken; Yasin Obuz sessizliğini koruyamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…