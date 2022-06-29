- 29 Haz 2022 - 17:29 G: 29 Haz 2022 - 17:45

Survivor Yasin’den Olay Yaratacak; Kavga Çıkaracak Gönderme! Birbirlerine Girmişlerdi; Sözleri Olay Yarattı! Acun Ilıcalı Bile Çaresiz Kalacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Yasin Obuz’dan olay yaratacak bir açıklama geldi! İkilinin bu paylaşımdan sonra birbirlerine gireceği gündeme gelirken; aralarının hiçbir zaman iyi olmayacağı da gözler önüne serildi! Acun Ilıcalı’nın bile çaresiz kalacağı ortaya çıkarken; Yasin Obuz sessizliğini koruyamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının bu sezonunda bulunan Yasin Obuz, yarışmaya ayrı bir renk katmıştı. Sempatik ve eğlenceli görüntülerinin yanı sıra gözlerinin karardığı anlarda kaplan kesilen Yasin Obuz, yarışmadan sonra Survivor yarışmacısına öyle bir gönderme yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Haz 2022 - 17:29 Ankara- Yaşam

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