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29 Haz 2022 - 17:57

Alişan’ın Eşi Buse Varol İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe Açıldı Saçıldı! İkinci Çocuktan Sonra…

Güzelliğiyle ve fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı! Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un bu kıyafetlerine Alişan’ın kızdığına dair iddialar gündeme gelmiş; “Yapma, istemiyorum böyle giyinmeni” dediği bile gündeme gelmişti. Açılıp saçılan Buse Varol’un ikinci çocuktan sonra almış olduğu kararla birlikte adeta fiziği yeniden şekillendi! İşte merak edilen tüm detaylar…