Alişan’ın Eşi Buse Varol İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe Açıldı Saçıldı! İkinci Çocuktan Sonra…
Güzelliğiyle ve fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı! Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un bu kıyafetlerine Alişan’ın kızdığına dair iddialar gündeme gelmiş; “Yapma, istemiyorum böyle giyinmeni” dediği bile gündeme gelmişti. Açılıp saçılan Buse Varol’un ikinci çocuktan sonra almış olduğu kararla birlikte adeta fiziği yeniden şekillendi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda setlere çıkacak olan Buse Varol, Balıkesir’de çekimleri yapılacak olan bir diziye katılmıştı. 3 yıl sonra yeniden oyuncu defterini açan Buse Varol, dizi çekimlerine başlanmadan hemen önce yeni bir karar almıştı. İkinci çocuktan sonra bölgesel incelme işlemi uygulatan Buse Varol, sosyal medyada zayıflama sürecini tek tek paylaşmıştı. Şimdiyse yeniden doğduğu fiziğiyle öyle bir paylaşımda bulundu ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.