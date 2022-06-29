Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu İle Aslıhan Gürbüz Sevgili Oldu! Aşkıyla Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Barış ve Savaş karakterlerine hayat veren İsmail Hacıoğlu’nun yeni aşkı milyonları şok içerisinde bıraktı! Görenlerin ters köşe oldukları isim, akılların ucundan bile geçememişti! Peki, başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu hangi isimle aşk yaşıyor?
36 yaşındaki karizmatik ve başarılı oyuncu; 2 evlilik yaşamıştı. Olaylı bir biçimde ayrılan İsmail Hacıoğlu ve eski eşleri herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Öyle ki, İsmail Hacıoğlu’nun ilk evliliği olan Duygu Kaya Kumarki’den iddialara göre İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran için boşanmıştı. Daha sonra ise dillere destan bir aşka imzasını atan İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasaver’le evlenmişti. Peki, İsmail Hacıoğlu’nun yeni aşkı kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.