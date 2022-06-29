Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu İle Aslıhan Gürbüz Sevgili Oldu! Aşkıyla Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… “Yok Artık!”

36 yaşındaki karizmatik ve başarılı oyuncu; 2 evlilik yaşamıştı. Olaylı bir biçimde ayrılan İsmail Hacıoğlu ve eski eşleri herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Öyle ki, İsmail Hacıoğlu’nun ilk evliliği olan Duygu Kaya Kumarki’den iddialara göre İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran için boşanmıştı. Daha sonra ise dillere destan bir aşka imzasını atan İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasaver’le evlenmişti. Peki, İsmail Hacıoğlu’nun yeni aşkı kim?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!