Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Faruk Koca Ne İş Yapıyor?
MKE Ankaragücü, geçtiğimiz gün Jese Rodriguez ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından ise MKE Ankaragücü kulübünün başkanı merak edilir hale geldi. Peki, Ankaragücü başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, ayrıntılar...
Spor Toto 1. Lig 2021 – 2022 sezonu şampiyonu olan MKE Ankaragücü, sezon arasını değerlendirmeye başladı. Birbirinden iddialı transferlere imza atan MKE Ankaragücü, geçtiğimiz gün Jese Rodriguez ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından ise MKE Ankaragücü kulübünün başkanı merak edilir hale geldi. Peki, Ankaragücü başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Faruk Koca ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 11:18 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.