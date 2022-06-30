- 30 Haz 2022 - 11:18 G: 30 Haz 2022 - 11:22

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Faruk Koca Ne İş Yapıyor?

MKE Ankaragücü, geçtiğimiz gün Jese Rodriguez ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından ise MKE Ankaragücü kulübünün başkanı merak edilir hale geldi. Peki, Ankaragücü başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, ayrıntılar...

Spor Toto 1. Lig 2021 – 2022 sezonu şampiyonu olan MKE Ankaragücü, sezon arasını değerlendirmeye başladı. Birbirinden iddialı transferlere imza atan MKE Ankaragücü, geçtiğimiz gün Jese Rodriguez ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından ise MKE Ankaragücü kulübünün başkanı merak edilir hale geldi. Peki, Ankaragücü başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Faruk Koca ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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30 Haz 2022 - 11:18 - Spor

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