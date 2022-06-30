Ankaragücü Yeni Transferi Jese Rodriguez Bakın Kaç Yaşında? Real Madrid ve PSG Oynayan Jese Rodriguez Nereli, Hangi Takımda ve Mevkide Oynuyor?

Sezon arasının başlamasıyla birlikte yeşil sahalardan da transfer haberleri arka arkaya gelmeye başladı. başarılı bir transfere imza atan Ankaragücü, dün Real Madrid’de yetişen ve PSG’de de forma giyen Jese Rodriguez ile anlaştı. Bu anlaşma ise, Ankaragücü taraftarına Jese Rodriguez’in kim olduğu merak ettirmeye başladı! Peki, Ankaragücü yeni transferi Jese Rodriguez kaç yaşında? Real Madrid ve PSG takımlarında oynayan Jese Rodriguez nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte, detaylar…

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