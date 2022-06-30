Ankaragücü Yeni Transferi Jese Rodriguez Bakın Kaç Yaşında? Real Madrid ve PSG Oynayan Jese Rodriguez Nereli, Hangi Takımda ve Mevkide Oynuyor?
Ankaragücü, dün Real Madrid’de yetişen ve PSG’de de forma giyen Jese Rodriguez ile anlaştı. Bu anlaşma ise, Ankaragücü taraftarına Jese Rodriguez’in kim olduğu merak ettirmeye başladı! Peki, Ankaragücü yeni transferi Jese Rodriguez kaç yaşında? Jese Rodriguez nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte, merak edilenler...
Sezon arasının başlamasıyla birlikte yeşil sahalardan da transfer haberleri arka arkaya gelmeye başladı. başarılı bir transfere imza atan Ankaragücü, dün Real Madrid’de yetişen ve PSG’de de forma giyen Jese Rodriguez ile anlaştı. Bu anlaşma ise, Ankaragücü taraftarına Jese Rodriguez’in kim olduğu merak ettirmeye başladı! Peki, Ankaragücü yeni transferi Jese Rodriguez kaç yaşında? Real Madrid ve PSG takımlarında oynayan Jese Rodriguez nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 11:23 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.