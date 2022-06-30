Al Sana Haber Programın Sunucusu Seyhan Soylu Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ata Çağlayan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun özel yaşamı da merak ile takip edilmeye başlandı. Öte yandan ünlü ismin yaşı, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Al Sana Haber programın sunucusu Seyhan Soylu kaç yaşında? Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, ayrıntılar...
Magazin yorumları ile her an dikkatleri üzerine çeken Seyhan Soylu, şimdilerde olaylara farklı yorumlar getirmesiyle daha çok konuşulur hale geldi. Patlattığı her magazinel bomba ile magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun özel yaşamı da merak ile takip edilmeye başlandı. Öte yandan ünlü ismin yaşı, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Al Sana Haber programın sunucusu Seyhan Soylu kaç yaşında? Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Seyhan Soylu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 11:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.