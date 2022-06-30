- 30 Haz 2022 - 11:41 G: 30 Haz 2022 - 12:12

Semra Güzel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Mülhan Tümer ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Semra Güzel, geçtiğimiz gün evlendi. Semra Güzel’in eşinin kim olduğunu öğrenenler ise, resmen hayretler içerisinde kaldı! Peki, Semra Güzel kaç yaşında? Semra Güzel kimdir, aslen nereli? İşte, ayrıntılar...

Ünlü oyuncu Semra Güzel, yaşamının yeni bir dönemine adım attı. Son dönemlerde Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Semra Güzel, geçtiğimiz gün evlendi. Semra Güzel’in eşinin kim olduğunu öğrenenler ise, resmen hayretler içerisinde kaldı! Peki, Semra Güzel kaç yaşında? Semra Güzel kimdir, aslen nereli? Semra Güzel mesleği ne, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar… 

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30 Haz 2022 - 11:41 - Magazin

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