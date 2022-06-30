Semra Güzel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Mülhan Tümer ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Semra Güzel, geçtiğimiz gün evlendi. Semra Güzel’in eşinin kim olduğunu öğrenenler ise, resmen hayretler içerisinde kaldı! Peki, Semra Güzel kaç yaşında? Semra Güzel kimdir, aslen nereli? İşte, ayrıntılar...
Ünlü oyuncu Semra Güzel, yaşamının yeni bir dönemine adım attı. Son dönemlerde Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Semra Güzel, geçtiğimiz gün evlendi. Semra Güzel’in eşinin kim olduğunu öğrenenler ise, resmen hayretler içerisinde kaldı! Peki, Semra Güzel kaç yaşında? Semra Güzel kimdir, aslen nereli? Semra Güzel mesleği ne, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 11:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.