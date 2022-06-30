60’lık Seda Sayan’dan Silikon Açıklaması Geldi! “Emin Ellere Teslim Ettim!” Çağlar Ökten Boşanma Kararını Verebilir… “Utanma Kalmadı!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 60 yaşındaki Seda Sayan’dan bomba göğüs silikonu açıklaması geldi. “Emin ellere teslim ettim” sözlerine yer veren Seda Sayan’ın 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten’in boşanma kararı verebileceğine dair iddialar gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayında İstanbul’da evlenen 60 yaşındaki Seda Sayan ve 33 yaşındaki biricik aşkı Çağlar Ökten, gündemi sallayıp geçmişti. Seda Sayan’ın düğününe oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Düğünden birkaç ay önce ortaya atılan bir iddiada ise Oğulcan Engin, annesine “Sessiz sedasız evlen” sözlerini dile getirmişti. Seda Sayan ise oğlunun dediğini yapmış ve biricik aşkıyla sessiz sedasız evlenmişti. Oğulcan Engin, annesinin “Evet” dediği anlarda ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yiyordu! Evlenmeden önce estetiklerini paylaşan Seda Sayan, evlendikten sonra ise bomba göğüs silikonu hakkında bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.