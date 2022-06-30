60’lık Seda Sayan’dan Silikon Açıklaması Geldi! “Emin Ellere Teslim Ettim!” Çağlar Ökten Boşanma Kararını Verebilir… “Utanma Kalmadı!”

Nisan ayında İstanbul’da evlenen 60 yaşındaki Seda Sayan ve 33 yaşındaki biricik aşkı Çağlar Ökten, gündemi sallayıp geçmişti. Seda Sayan’ın düğününe oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Düğünden birkaç ay önce ortaya atılan bir iddiada ise Oğulcan Engin, annesine “Sessiz sedasız evlen” sözlerini dile getirmişti. Seda Sayan ise oğlunun dediğini yapmış ve biricik aşkıyla sessiz sedasız evlenmişti. Oğulcan Engin, annesinin “Evet” dediği anlarda ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yiyordu! Evlenmeden önce estetiklerini paylaşan Seda Sayan, evlendikten sonra ise bomba göğüs silikonu hakkında bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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