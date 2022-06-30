Ceren Moray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Doğu Orcan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Gizemli sevgilisiyle Alaçatı'da kameralara yansıyan Ceren Mrnay’ın panik halleri sosyal medyanın da magazin dünyasının da en çok konuşulan konusu haline dönüştü. İkili arasındaki yaş farkı dikkat çekerken; Ceren Moray’ın yaşı da herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Ceren Moray kaç yaşında? Ceren Moray kimdir, aslen nereli? Ceren Moray sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Ceren Moray ile Doğu Orcan sevgili mi? İşte, detaylar…

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