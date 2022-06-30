Ceren Moray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Doğu Orcan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Son dönemin popüler ismi Ceren Moray hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Ceren Moray kaç yaşında? Ceren Moray kimdir, aslen nereli? Ceren Moray sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, ayrıntılar...
Gizemli sevgilisiyle Alaçatı'da kameralara yansıyan Ceren Mrnay’ın panik halleri sosyal medyanın da magazin dünyasının da en çok konuşulan konusu haline dönüştü. İkili arasındaki yaş farkı dikkat çekerken; Ceren Moray’ın yaşı da herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Ceren Moray kaç yaşında? Ceren Moray kimdir, aslen nereli? Ceren Moray sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Ceren Moray ile Doğu Orcan sevgili mi? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 11:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.