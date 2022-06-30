Behzat Uygur Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Çiğdem Uygur ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Çiğdem Uygur ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Behzat Uygur, yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Peki, Behzat Uygur kaç yaşında? Behzat Uygur kimdir, aslen nereli? Behzat Uygur evli mi, eşi kim? İşte, merak edilen detaylar...
Geçtiğimiz gün eşi Çiğdem Uygur ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Behzat Uygur, yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Ünlü ismin paylaşımıyla tam 32 yıllık evli oldukları öğrenilirken; bu sürenin ardından Behzat Uygur’un yaşı da bir hayli merak edilir hale geldi! Peki, Behzat Uygur kaç yaşında? Behzat Uygur kimdir, aslen nereli? Behzat Uygur evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 12:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.