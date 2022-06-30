Behzat Uygur Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Çiğdem Uygur ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Geçtiğimiz gün eşi Çiğdem Uygur ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Behzat Uygur, yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Ünlü ismin paylaşımıyla tam 32 yıllık evli oldukları öğrenilirken; bu sürenin ardından Behzat Uygur’un yaşı da bir hayli merak edilir hale geldi! Peki, Behzat Uygur kaç yaşında? Behzat Uygur kimdir, aslen nereli? Behzat Uygur evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...