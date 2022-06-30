- 30 Haz 2022 - 11:57 G: 30 Haz 2022 - 12:18

Bu Poğaça Tarifiyle Pastanelere Resti Çekecek; Mutfağınızı İnleteceksiniz! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak! Yumuşaklığı, Bayatlamaması…

Kahvaltı sofraların olmazsa olmazı şerit poğaça tarifiyle pastanelere resti çekeceksiniz! Mutfağınızı ve misafirlerinizi algısını inleteceğiniz şerit poğaça tarifini sizler için Haberler Ankara olarak hazırladık! Kaynananızın, konu komşunuzun çekine çekine soracağı bu poğaçada yok yok! Yumuşaklığı, bayatlamasıyla tam bir lezzet şöleni olan şerit poğaça aklınızı başınızdan alacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Akşama misafirleriniz gelecekse ya da siz misafirlerinize bir sofra kurmak istiyorsanız yapmanız gereken belli! Bayatlamayan, kurumayan ve mükemmel yumuşaklıkta olan şerit poğaça sayesinde misafirlerinizin aklını başınızdan alıp götüreceksiniz! Mutfağın kraliçesi olduğunu göstereceğiniz şerit poğaça için gerekli tüm malzemeleri sizler için diğer sayfamızda hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Haz 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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