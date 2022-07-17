Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak!
Kahvaltı sofraların olmazsa olmazı şerit poğaça tarifiyle pastanelere resti çekeceksiniz! Mutfağınızı ve misafirlerinizi algısını inleteceğiniz şerit poğaça tarifini sizler için Haberler Ankara olarak hazırladık! Kaynananızın, konu komşunuzun çekine çekine soracağı bu poğaçada yok yok! Yumuşaklığı, bayatlamasıyla tam bir lezzet şöleni olan şerit poğaça aklınızı başınızdan alacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Akşama misafirleriniz gelecekse ya da siz misafirlerinize bir sofra kurmak istiyorsanız yapmanız gereken belli! Bayatlamayan, kurumayan ve mükemmel yumuşaklıkta olan şerit poğaça sayesinde misafirlerinizin aklını başınızdan alıp götüreceksiniz! Mutfağın kraliçesi olduğunu göstereceğiniz şerit poğaça için gerekli tüm malzemeleri sizler için diğer sayfamızda hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.