- 30 Haz 2022 - 12:23 G: 30 Haz 2022 - 12:28

Survivor Ayşe Hakkında Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Son 4’e Kalana Kadar Kimseye Söylemedi! Meğer Ayşe Yüksel…

Survivor 2022 yarı finalde Ayşe Yüksel’in başına gelenler, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ayşe Yüksel Survivor All Star 2022 yarışmasından elendi mi? Ayşe Yüksel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

Ekranların ses getiren yarışma programlarından olan Survivor All Star 2022 yarışması sona geldi. Şampiyonluk yarışına bir kala dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star 2022 yarışmasında finalin adı belli oldu. Yarı finalde Ayşe Yüksel’in başına gelenler ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ayşe Yüksel Survivor All Star 2022 yarışmasından elendi mi? Ayşe Yüksel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Survivor All Star 2022 finalistleri kim, belli mi? Survivor All Star 2022 şampiyonu kim? İşte, detaylar…

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30 Haz 2022 - 12:23 - Survivor 2022

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