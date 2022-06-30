- 30 Haz 2022 - 12:26 G: 30 Haz 2022 - 12:40

Cemre Baysel’den Nefes Kesen Pozlar! “Senden Daha Güzel Yok Ki!” Yorum Yağmuruna Tutuldu; Sevgilisi Çılgına Dönecek!

Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler’de konuk olarak yer alan, öte yandan son olarak yine Kanal D ekranlarında 2021 yılında izleyicisi ile buluşmuş olan Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı “Ada” karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü ve güzel oyuncu Cemre Baysel, bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemi sallamayı başardı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, o paylaşıma yapılan yorumların da ardı arkası kesilmedi. Cemre Baysel, güzelliğiyle bir kez daha gören herkesi mest etmeyi başardı. Ünlü ve güzel oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999’da İzmir’de dünyaya geldi.

Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel, ilk televizyon deneyimini de henüz 15 yaşındayken TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yeşil Deniz dizisinde canlandırdığı “Gonca” karakteriyle yaşadı. Ardından İsimsizler dizisinde “Gülperi” karakteri ile izleyici karşısına çıkan Baysel, sonrasında ise Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma, Ramo, Sol Yanım, Baht Oyunu dizilerinde de rol aldı. Ayrıca “Sadece Arkadaşız” isimli internet dizisinde de boy gösteren Baysel, bu kez de sosyal medya paylaşımı ile ortalığı salladı.

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30 Haz 2022 - 12:26 - Magazin

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