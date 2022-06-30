Acun Ilıcalı’nın Düğün Detayları Ortaya Çıktı! Biricik Aşkına Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Yüzük Fiyatları, Düğün Yeri, Tarihi… “Yeğenin Yaşında!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın düğününe dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı! Biricik aşkına bulunmuş olduğu evlilik teklifi herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Evlenme teklifi edeceği yüzüğün fiyatı, düğün yerleri ve tarihleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı ve biricik kız arkadaşı milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Medya patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ’la yapmıştı. 1993 yılında boşanan Acun Ilıcalı, Zeynep Ilıcalı’yla 2003 yılında evlenmiş ama 2016 yılında olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Şeyma Subaşı’yla Zeynep Ilıcalı’yı aldattığı gündeme gelen Acun Ilıcalı, milyonları şok etmişti. Şeyma Subaşı’yla da 1 yıl kadar evli kalan Acun Ilıcalı en sonunda aşkı bulmuştu. Ilıcalı, 22 yaşındaki aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, ikili evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.