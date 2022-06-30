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30 Haz 2022 - 12:45

Acun Ilıcalı’nın Düğün Detayları Ortaya Çıktı! Biricik Aşkına Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Yüzük Fiyatları, Düğün Yeri, Tarihi… “Yeğenin Yaşında!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın düğününe dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı! Biricik aşkına bulunmuş olduğu evlilik teklifi herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Evlenme teklifi edeceği yüzüğün fiyatı, düğün yerleri ve tarihleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı ve biricik kız arkadaşı milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…