- 30 Haz 2022 - 23:55

YKS Sonuçları Açıklandı Mı? Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı Açıldı! Milyonlarca Öğrenci Bu Anı Bekliyordu!

YKS’nin açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Öğrencilerin merak ile beklediği sonuçlar için tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurumundan geldi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

Lise öğrenimini tamamlamış olan öğrencilerin üniversite eğitimine devam edebilmesi için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç ayrı oturum ile 2022 yılında da gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleştirilen YKS’nin açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Öğrencilerin merak ile beklediği sonuçlar için tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurumundan geldi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AYT, YDT ve TYT sınavı sonuçları belli mi, nereden açıklanacak? İşte, detaylar…

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30 Haz 2022 - 23:55 - Eğitim

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