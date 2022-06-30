YKS Sonuçları Açıklandı Mı? Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı Açıldı! Milyonlarca Öğrenci Bu Anı Bekliyordu!
YKS’nin açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Öğrencilerin merak ile beklediği sonuçlar için tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurumundan geldi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
Lise öğrenimini tamamlamış olan öğrencilerin üniversite eğitimine devam edebilmesi için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç ayrı oturum ile 2022 yılında da gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleştirilen YKS’nin açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Öğrencilerin merak ile beklediği sonuçlar için tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurumundan geldi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AYT, YDT ve TYT sınavı sonuçları belli mi, nereden açıklanacak? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 23:55 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.