İkinci El Araç Fiyatlarında Son Dakika Gelişmesi! Uzmanların Eli Kolu Bağlandı; Düşecek Mi, Yükselecek Mi?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise, fiyatların artıp artmayacağına yanıt verdi. Peki, ikinci el araç fiyatları atacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte, merak edilenler...
Kurban Bayramı öncesinde talebin arttığı ikinci el otomobil fiyatlarının akıbeti vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Konuya açıklık getiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise, fiyatların artıp artmayacağına yanıt verdi. Peki, ikinci el araç fiyatları atacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 23:55 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.