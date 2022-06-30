İkinci El Araç Fiyatlarında Son Dakika Gelişmesi! Uzmanların Eli Kolu Bağlandı; Düşecek Mi, Yükselecek Mi?

Kurban Bayramı öncesinde talebin arttığı ikinci el otomobil fiyatlarının akıbeti vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Konuya açıklık getiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise, fiyatların artıp artmayacağına yanıt verdi. Peki, ikinci el araç fiyatları atacak mı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte, detaylar…

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