Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden Şok Haber! 800 Yıllık Evlerinde Yaptıkları Olay Oldu! Kumsaldan Kumsala Atlıyorlar…

İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, yeni yazlıklarında ilk kez görüntülendi. Kendilerine göre aldıkları evi dekore ettiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi görenleri büyülerken; evin konumu da herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yandan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, kameralara tatil yaparken yakalandı. Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, artık Bodrum’da mı yaşayacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yeni evi nerede? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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