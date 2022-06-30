Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden Şok Haber! 800 Yıllık Evlerinde Yaptıkları Olay Oldu! Kumsaldan Kumsala Atlıyorlar…
İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, yeni yazlıklarında ilk kez görüntülendi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi görenleri büyülerken; evin konumu da herkesi bir hayli şaşırttı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, artık Bodrum’da mı yaşayacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yeni evi nerede? İşte, merak edilenler...
İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, yeni yazlıklarında ilk kez görüntülendi. Kendilerine göre aldıkları evi dekore ettiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi görenleri büyülerken; evin konumu da herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yandan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, kameralara tatil yaparken yakalandı. Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, artık Bodrum’da mı yaşayacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yeni evi nerede? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 23:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.