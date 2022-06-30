- 30 Haz 2022 - 23:55

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden Şok Haber! 800 Yıllık Evlerinde Yaptıkları Olay Oldu! Kumsaldan Kumsala Atlıyorlar…

İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, yeni yazlıklarında ilk kez görüntülendi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi görenleri büyülerken; evin konumu da herkesi bir hayli şaşırttı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, artık Bodrum’da mı yaşayacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yeni evi nerede? İşte, merak edilenler...

İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, yeni yazlıklarında ilk kez görüntülendi. Kendilerine göre aldıkları evi dekore ettiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi görenleri büyülerken; evin konumu da herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yandan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, kameralara tatil yaparken yakalandı. Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, artık Bodrum’da mı yaşayacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yeni evi nerede? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin evi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Haz 2022 - 23:55 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisin Barış’ı Eski Karısıyla Şok Etti! Meğer Yıllarca Kurtlar Vadisi’nin Yıldızıyla Evliymiş! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… mask
Mahkum Dizisin Barış’ı Eski Karısıyla Şok Etti! Meğer Yıllarca Kurtlar Vadisi’nin Yıldızıyla Evliymiş! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!”
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı! mask
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı!
Esra Erol ve Avukat Hülya’dan Yıkıcı Karar! “Yollarını Ayırdılar!” Sebebini Duyan, Gören Yıkılıyor; Kardeş Demişlerdi… “Bunun İçin Mi?” mask
Esra Erol ve Avukat Hülya’dan Yıkıcı Karar! “Yollarını Ayırdılar!” Sebebini Duyan, Gören Yıkılıyor; Kardeş Demişlerdi… “Bunun İçin Mi?”
Ufuk Beydemir’den Şoka Sokacak Görüntü! “Dilhan Şeşen Mosmor Olacak!” Görenler Çılgına Döndü; “Bu Kadar da Pes!” mask
Ufuk Beydemir’den Şoka Sokacak Görüntü! “Dilhan Şeşen Mosmor Olacak!” Görenler Çılgına Döndü; “Bu Kadar da Pes!”
İbrahim Tatlıses’ten Kahreden Haber Geldi! Sağlık Durumu Yüreklerin Sızlamasına Neden Oldu; İlk Kez Açıkladı! “Ailemin İçine Ettiler” Demişti… mask
İbrahim Tatlıses’ten Kahreden Haber Geldi! Sağlık Durumu Yüreklerin Sızlamasına Neden Oldu; İlk Kez Açıkladı! “Ailemin İçine Ettiler” Demişti…
İbrahim Tatlıses Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Yaşadığı Acı Olay Her Şeyi Bitirdi; Canından Çok Sevdiği İsim… "Tatlıses Bunları Hak Etmedi!" mask
İbrahim Tatlıses Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Yaşadığı Acı Olay Her Şeyi Bitirdi; Canından Çok Sevdiği İsim… "Tatlıses Bunları Hak Etmedi!"
Masterchef Yarışmasından Şeflere Büyük Şok! Hüngür Hüngür Ağlayacaklar; İçler Paramparça Olacak! Acun Ilıcalı Bile Bile Seçti… mask
Masterchef Yarışmasından Şeflere Büyük Şok! Hüngür Hüngür Ağlayacaklar; İçler Paramparça Olacak! Acun Ilıcalı Bile Bile Seçti…
Seda Sayan’ın Kuryeci Eski Kocası Değişimiyle Mosmor Etti! Kırmızı Işıkta Tanışıp; Nikah Masasına Oturmuştu! Son Hali Dondurdu… mask
Seda Sayan’ın Kuryeci Eski Kocası Değişimiyle Mosmor Etti! Kırmızı Işıkta Tanışıp; Nikah Masasına Oturmuştu! Son Hali Dondurdu…
Acun Ilıcalı’nın Düğün Detayları Ortaya Çıktı! Biricik Aşkına Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Yüzük Fiyatları, Düğün Yeri, Tarihi… “Yeğenin Yaşında!” mask
Acun Ilıcalı’nın Düğün Detayları Ortaya Çıktı! Biricik Aşkına Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Yüzük Fiyatları, Düğün Yeri, Tarihi… “Yeğenin Yaşında!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mahkum Dizisin Barış’ı Eski Karısıyla Şok Etti! Meğer Yıllarca Kurtlar Vadisi’nin Yıldızıyla Evliymiş! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… mask
Mahkum Dizisin Barış’ı Eski Karısıyla Şok Etti! Meğer Yıllarca Kurtlar Vadisi’nin Yıldızıyla Evliymiş! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden Şok Haber! 800 Yıllık Evlerinde Yaptıkları Olay Oldu! Kumsaldan Kumsala Atlıyorlar… mask
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinden Şok Haber! 800 Yıllık Evlerinde Yaptıkları Olay Oldu! Kumsaldan Kumsala Atlıyorlar…
İkinci El Araç Fiyatlarında Son Dakika Gelişmesi! Uzmanların Eli Kolu Bağlandı; Düşecek Mi, Yükselecek Mi? mask
İkinci El Araç Fiyatlarında Son Dakika Gelişmesi! Uzmanların Eli Kolu Bağlandı; Düşecek Mi, Yükselecek Mi?
YKS Sonuçları Açıklandı Mı? Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı Açıldı! Milyonlarca Öğrenci Bu Anı Bekliyordu! mask
YKS Sonuçları Açıklandı Mı? Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı Açıldı! Milyonlarca Öğrenci Bu Anı Bekliyordu!
Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!”
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı! mask
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL