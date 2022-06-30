Mahkum Dizisin Barış’ı Eski Karısıyla Şok Etti! Meğer Yıllarca Kurtlar Vadisi’nin Yıldızıyla Evliymiş! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşini görenler, gözlerine inanamadı! Peki, İsmail Hacıoğlu evli mi, kaç kere evlendi? İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi kim? İşte, merak edilenler...
Bu sezona damgasını vuran isimlerden biri olan İsmail Hacıoğlu’nun Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bu iddianın ardından hayranları tarafından mercek altına alan İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, İsmail Hacıoğlu evli mi, kaç kere evlendi? İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi kim? İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz birlikte mi? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 16:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.