Mahkum Dizisin Barış’ı Eski Karısıyla Şok Etti! Meğer Yıllarca Kurtlar Vadisi’nin Yıldızıyla Evliymiş! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…

Bu sezona damgasını vuran isimlerden biri olan İsmail Hacıoğlu’nun Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bu iddianın ardından hayranları tarafından mercek altına alan İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, İsmail Hacıoğlu evli mi, kaç kere evlendi? İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi kim? İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz birlikte mi? İşte, detaylar…

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