- 30 Haz 2022 - 16:21 G: 30 Haz 2022 - 16:46

Eski Köye Yeni Adet Filminin Konusu Nedir? Eski Köye Yeni Adet Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Eski Köye Yeni Adet Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

İlginç senaryosu ile sevilen komedi filmi Eski Köye Yeni Adet filmi son günlerde merak konusu oluyor. Peki Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede, ne zaman çekildi? Filmin oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...

Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yapımı sevilen komedi filmlerinden birisidir. Alışılmışın dışındaki senaryosu ve ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çeken filmin oyuncu kadrosu da oldukça tecrübeli isimlerden oluşmakta. İzleyenlere keyif veren Türk komedi filmi Eski Köye Yeni Adet, sinemaseverler tarafından da oldukça beğenilmekte. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Gülistan Acer ve Ferit Karahan tarafından yapılmakta. Oldukça beğenilen komedi filminin konusu ise şu şekilde.

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30 Haz 2022 - 16:21 - Gündem

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