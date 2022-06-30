Eski Köye Yeni Adet Filminin Konusu Nedir? Eski Köye Yeni Adet Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Eski Köye Yeni Adet Filmi Oyuncuları Kimlerdir?
İlginç senaryosu ile sevilen komedi filmi Eski Köye Yeni Adet filmi son günlerde merak konusu oluyor. Peki Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede, ne zaman çekildi? Filmin oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...
Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yapımı sevilen komedi filmlerinden birisidir. Alışılmışın dışındaki senaryosu ve ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çeken filmin oyuncu kadrosu da oldukça tecrübeli isimlerden oluşmakta. İzleyenlere keyif veren Türk komedi filmi Eski Köye Yeni Adet, sinemaseverler tarafından da oldukça beğenilmekte. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Gülistan Acer ve Ferit Karahan tarafından yapılmakta. Oldukça beğenilen komedi filminin konusu ise şu şekilde.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
30 Haz 2022 - 16:21 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.