- 30 Haz 2022 - 16:44 G: 30 Haz 2022 - 16:58

Survivor Batuhan Karacakaya’yla Anılmıştı; Son Hali Şok Etti! Çimlerin Üzerine Serildi; Minicik Şortu Olay Yarattı! Demet Akalın Bile…

Aleyna Çalışkan, yaptığı son paylaşım ile resmen nefesleri kesti! Herkesi paylaşımı ile etkileyen Aleyna Çalışkan’ın fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtacak türdendi. Peki, Aleyna Çalışkan ne paylaştı? İşte, merak edilenler...

Survivor All Star 2022 yarışması ekran macerasının sonuna gelirken; Survivor Türkiye’nin geçmişteki yarışmacıları da adından söz ettirmeye devam ediyor. O isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan ise, yaptığı son paylaşım ile resmen nefesleri kesti! Herkesi paylaşımı ile etkileyen Aleyna Çalışkan’ın fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtacak türdendi. Peki, Aleyna Çalışkan ne paylaştı? Survivor Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Çalışkan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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30 Haz 2022 - 16:44 - Magazin

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