Survivor Batuhan Karacakaya’yla Anılmıştı; Son Hali Şok Etti! Çimlerin Üzerine Serildi; Minicik Şortu Olay Yarattı! Demet Akalın Bile…
Aleyna Çalışkan, yaptığı son paylaşım ile resmen nefesleri kesti! Herkesi paylaşımı ile etkileyen Aleyna Çalışkan’ın fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtacak türdendi. Peki, Aleyna Çalışkan ne paylaştı? İşte, merak edilenler...
Survivor All Star 2022 yarışması ekran macerasının sonuna gelirken; Survivor Türkiye’nin geçmişteki yarışmacıları da adından söz ettirmeye devam ediyor. O isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan ise, yaptığı son paylaşım ile resmen nefesleri kesti! Herkesi paylaşımı ile etkileyen Aleyna Çalışkan’ın fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtacak türdendi. Peki, Aleyna Çalışkan ne paylaştı? Survivor Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Çalışkan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 16:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.