Defne Samyeli’nin Biricik Kızı Nefes Mefes Bırakmadı! Bikinisiyle Annesine Taş Çıkardı; “Anasına Bak Kızını Al!” Fiziğiyle…
Bikinili paylaşım yapan Deren Talu, Instagram’ı adeta birbirine kattı! Peki, Deren Talu ne paylaştı? Deren Talu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, ayrıntılar...
Defne Samyeli’nin kızları da en az kendisi kadar gündem olmaya başladı. Ünlü çocuklarının her dönem dikkat çekmesinin yanı sıra oyunculuk kariyerine de başlayan Deren Talu, ekranların tanınan isimleri arasındaki yerini aldı. Öte yandan geçtiğimiz gün bir bikinili paylaşım yapan Deren Talu, Instagram’ı adeta birbirine kattı! Peki, Deren Talu ne paylaştı? Deren Talu nasıl bir paylaşım yaptı? Deren Talu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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30 Haz 2022 - 16:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.