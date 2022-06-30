- 30 Haz 2022 - 16:47 G: 30 Haz 2022 - 16:52

Defne Samyeli’nin Biricik Kızı Nefes Mefes Bırakmadı! Bikinisiyle Annesine Taş Çıkardı; “Anasına Bak Kızını Al!” Fiziğiyle…

Bikinili paylaşım yapan Deren Talu, Instagram’ı adeta birbirine kattı! Peki, Deren Talu ne paylaştı? Deren Talu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, ayrıntılar...

Defne Samyeli’nin kızları da en az kendisi kadar gündem olmaya başladı. Ünlü çocuklarının her dönem dikkat çekmesinin yanı sıra oyunculuk kariyerine de başlayan Deren Talu, ekranların tanınan isimleri arasındaki yerini aldı. Öte yandan geçtiğimiz gün bir bikinili paylaşım yapan Deren Talu, Instagram’ı adeta birbirine kattı! Peki, Deren Talu ne paylaştı? Deren Talu nasıl bir paylaşım yaptı? Deren Talu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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30 Haz 2022 - 16:47 - Magazin

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