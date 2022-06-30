Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Haz 2022 - 16:48

Survivor Sude Burcu Minicik Eteği ve Braletiyle Mert Öcal’a Resti Çekti! Kıskançlıklarıyla Meşhur Sevgilisi Çılgına Dönecek! “Hiç Edep Kalmadı”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu, minicik bir etek ve bralet giyerek akılları başlardan aldı götürdü! Sevgilisi Mert Öcal’ın kıskançlıklarından dolayı çoğu ilişkiyi bitirdiği bilinirken; Sude Burcu’nun bu paylaşımları ise görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Tepkileri arka arkaya alan Sude Burcu’ya “Hiç edep kalmadı” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?