Survivor Sude Burcu Minicik Eteği ve Braletiyle Mert Öcal’a Resti Çekti! Kıskançlıklarıyla Meşhur Sevgilisi Çılgına Dönecek! “Hiç Edep Kalmadı”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu, minicik bir etek ve bralet giyerek akılları başlardan aldı götürdü! Sevgilisi Mert Öcal’ın kıskançlıklarından dolayı çoğu ilişkiyi bitirdiği bilinirken; Sude Burcu’nun bu paylaşımları ise görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Tepkileri arka arkaya alan Sude Burcu’ya “Hiç edep kalmadı” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Sude Burcu ve Mert Öcal’ın sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. İkilinin aşk yaşaması hiçbir şekilde sorun teşkil etmezken; Mert Öcal’ın Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşaması dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Survivor yarışmasına damgasını vuran iki aşığın halen sevgili oldukları biliniyorken; Sude Burcu’dan gelen dekolteli paylaşımlar ise milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.