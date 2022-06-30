- 30 Haz 2022 - 16:47 G: 30 Haz 2022 - 16:54

Ebru Polat Dekoltenin Dozunu Kaçırdı! Türkiye’yi Bıraktı; New York Sokaklarını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!” Kıyafetini Gören…

Ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Polat, uzun yıllar boyunca seslendirdiği şarkılar kadar güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkatleri çekmeyi başardı. Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan ünlü ve güzel şarkıcı, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Polat, özellikle de sık sık göğüs dekolteli hallerini paylaşarak takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram’da bir soru-cevap etkinliğinde gelen bir soruya öfke kusan Ebru Polat, bu kez de New York sokaklarından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Polat ya da gerçek ismi ile Filiz Sarıkaya, 30 Haziran 1983’te İzmir’de dünyaya geldi. 39 yaşındaki güzel şarkıcı müzik kariyerine adım atmadan önce 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı ve bir süre avukatlık yaptı. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapan Ebru Polat 2007 yılında piyasaya sürdüğü “Çetin Ceviz” isimli albümüyle adını duyurdu ve daha sonra 2008 yılında “Çok Geç” isimli albümüyle ses getirdi. Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” isimli şarkısını tekrar yorumlayan Polat, bu parçayla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

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30 Haz 2022 - 16:47 - Gündem

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