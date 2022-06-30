Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Başına Gelenler Şok Etti! Pişmiş Tavuk Bile Böyle İşkence Görmedi! O Olay Milyonları Ayağa Kaldırdı!
Ünlü çift, geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra gündemde sıkça yer almaya başlamıştı. Bu süreçte Alişan ile Buse Varol’un boşanacağı iddiaları gündeme gelirken, Buse Varol’un da eltisi Merve Tektaş ile arasında yaşanan gerilimler gündemde yer almıştı. bu kez de Buse Varol’un “Rezillik” yorumlarına neden olan sosyal medya paylaşımı gündemi ayağa kaldırdı. İşte detaylar…
Ünlü oyuncu Buse Varol ile ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında dünya evine girdi. 2019 yılında oğulları Burak’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, daha sonra 2021 yılında da kızları Eliz’i kucaklarına aldı. Mutluluklarıyla, Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyeleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, daha sonra geçtiğimiz yıl Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın hayatını kaybetmesiyle geçirmeye başladıkları zor günlerle gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte sık sık boşanacakları iddialarıyla isimlerinden söz ettiren ünlü çiftten Buse Varol, bu kez de sosyal medyada “Rezillik” yorumlarına neden olan bir paylaşımla adından söz ettirdi.
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30 Haz 2022 - 16:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.