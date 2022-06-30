Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Başına Gelenler Şok Etti! Pişmiş Tavuk Bile Böyle İşkence Görmedi! O Olay Milyonları Ayağa Kaldırdı!

Ünlü oyuncu Buse Varol ile ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında dünya evine girdi. 2019 yılında oğulları Burak’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, daha sonra 2021 yılında da kızları Eliz’i kucaklarına aldı. Mutluluklarıyla, Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyeleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, daha sonra geçtiğimiz yıl Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın hayatını kaybetmesiyle geçirmeye başladıkları zor günlerle gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte sık sık boşanacakları iddialarıyla isimlerinden söz ettiren ünlü çiftten Buse Varol, bu kez de sosyal medyada “Rezillik” yorumlarına neden olan bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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