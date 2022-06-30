Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! İç Çamaşırı Reklamından Sonra…Artık Son Noktada! O Pozları Gören Hayranları Şok Oldu!
Esra Bilgiç’in güzelliği sosyal medyada milyonları ikiye ayırdı. Daha önce Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performansları ile adından söz ettiren Esra Bilgiç, bir dönem yer aldığı iç çamaşırı reklamıyla da adından söz ettirmişti. Ünlü ve güzel oyuncunun sosyal medyayı ikiye bölen pozları, görenleri yine ateşlerin içine bıraktı… İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992’de Ankara’da dünyaya geldi. 29 yaşındaki ünlü oyuncu, 2014-2019 yılları arasında 5 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı ve Bilgiç burada “Halime Hatun” karakteriyle başrolde yer aldı. Başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Bilgiç, daha sonrasında ise Bir Umut Yeter dizisinde canlandırdığı “Derya” karakteriyle, Ramo’da canlandırdığı “Sibel” karakteriyle ve Kanunsuz Topraklar dizisinde canlandırdığı “Gülfem Paşazade” karakteriyle dikkatleri çekti.
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30 Haz 2022 - 23:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.