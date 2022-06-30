Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! İç Çamaşırı Reklamından Sonra…Artık Son Noktada! O Pozları Gören Hayranları Şok Oldu!

Ünlü ve güzel oyuncu Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992’de Ankara’da dünyaya geldi. 29 yaşındaki ünlü oyuncu, 2014-2019 yılları arasında 5 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı ve Bilgiç burada “Halime Hatun” karakteriyle başrolde yer aldı. Başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Bilgiç, daha sonrasında ise Bir Umut Yeter dizisinde canlandırdığı “Derya” karakteriyle, Ramo’da canlandırdığı “Sibel” karakteriyle ve Kanunsuz Topraklar dizisinde canlandırdığı “Gülfem Paşazade” karakteriyle dikkatleri çekti.

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