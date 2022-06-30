Survivor Hikmet Hakkında Çıkan Gerçek Kıpkırmızı Kesti! “Toros Kaplanı” Olarak Biliniyordu Ama… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor 2022 All Star programı, dün akşam ekranlara gelen yarı final bölümüyle yine reytingleri darmaduman etmeyi başardı. Başarılı yarışma programında finale kalan iki isim belli oldu ve yarışmanın bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde şampiyon isim de belli olacak. Böylece Survivor All Star, ekranlara veda edip yerini MasterChef Türkiye’ye bırakacak.
Sevilen yarışma programı şampiyonunu da belirleyip ekranlara veda etmeye hazırlanırken, yarışmanın en güçlü isimlerinden biri olan ve elendiğinde herkesi şaşırtan yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Survivor’ın “Toros Kaplanı” Hikmet hakkındaki gerçek şok edecek…
Survivor All Star programı ilk olarak 15 Ocak 2022’de ekranlara gelmeye başladı ve sevilen yarışma programı aylarca reytingleri sallamayı başardı. Ekranlara geldiği her sezon ve her bölümde milyonları da ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor programı, bu sezon da birbirinden güçlü isimlere ev sahipliği yaptı. Ünlüler – Gönüllüler formatında ekranlara gelen programda 18 Ünlü ve 18 Gönüllü yarışmacı olmak üzere toplamda 36 yarışmacı yer almıştı. Bu isimlerden geriye şimdi sadece iki isim kaldı ve programda şampiyon bu akşam belli olacak.
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30 Haz 2022 - 16:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.