Survivor Hikmet Hakkında Çıkan Gerçek Kıpkırmızı Kesti! “Toros Kaplanı” Olarak Biliniyordu Ama… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!

Sevilen yarışma programı şampiyonunu da belirleyip ekranlara veda etmeye hazırlanırken, yarışmanın en güçlü isimlerinden biri olan ve elendiğinde herkesi şaşırtan yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Survivor’ın “Toros Kaplanı” Hikmet hakkındaki gerçek şok edecek…

Survivor All Star programı ilk olarak 15 Ocak 2022’de ekranlara gelmeye başladı ve sevilen yarışma programı aylarca reytingleri sallamayı başardı. Ekranlara geldiği her sezon ve her bölümde milyonları da ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor programı, bu sezon da birbirinden güçlü isimlere ev sahipliği yaptı. Ünlüler – Gönüllüler formatında ekranlara gelen programda 18 Ünlü ve 18 Gönüllü yarışmacı olmak üzere toplamda 36 yarışmacı yer almıştı. Bu isimlerden geriye şimdi sadece iki isim kaldı ve programda şampiyon bu akşam belli olacak.

