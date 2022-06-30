Emekli Bayram İkramiyelerinde Son Dakika Gelişmesi! Ödeme Tarihleri Ortaya Çıktı; Cepler Bayram Edecek! Tam Tamına…
Türkiye’de yaklaşık 13,5 milyon emekli vatandaş bulunuyor ve emeklilerin uzun bir süredir gözü kulağı Temmuz ayında. Öte yandan yine Temmuz ayında en düşük emekli maaş tutarı da belirlenecek. Emekli vatandaşlar maaş düzenlemesi için bir süredir Temmuz ayını beklerken, bu kez de Kurban Bayramı için verilecek olan ikramiye ödemeleri ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Her yıl dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı için hangi tarihte verileceği belli oldu. İşte detaylar...
Emekli vatandaşlar, bir süredir Temmuz ayında yapılacak olan maaş düzenlemesini bekliyordu. TÜİK verilerine göre ilk 5 ayda enflasyon %35,64 oranda artış gösterdi. Merkez Bankası beklentilerinde Haziran ayı artış beklentisi de %3,77 olarak açıklandı. Bu da Temmuz’da emekli maaşlarına yaklaşık %40 oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. Ayrıca refah payının da eklenmesiyle birlikte bu zam oranı biraz daha yüksek bir seviyeyi bulabilir. Emekli vatandaşlar zam düzenlemesini beklerken, bir yandan da bayram için verilecek olan emekli ikramiye ödemelerinin ne zaman verileceğini araştırıyor. Sonunda o tarihler belli oldu…
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30 Haz 2022 - 17:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.