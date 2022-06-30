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30 Haz 2022 - 17:07

Emekli Bayram İkramiyelerinde Son Dakika Gelişmesi! Ödeme Tarihleri Ortaya Çıktı; Cepler Bayram Edecek! Tam Tamına…

Türkiye’de yaklaşık 13,5 milyon emekli vatandaş bulunuyor ve emeklilerin uzun bir süredir gözü kulağı Temmuz ayında. Öte yandan yine Temmuz ayında en düşük emekli maaş tutarı da belirlenecek. Emekli vatandaşlar maaş düzenlemesi için bir süredir Temmuz ayını beklerken, bu kez de Kurban Bayramı için verilecek olan ikramiye ödemeleri ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Her yıl dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı için hangi tarihte verileceği belli oldu. İşte detaylar...