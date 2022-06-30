- 30 Haz 2022 - 17:07 G: 30 Haz 2022 - 17:16

Emekli Bayram İkramiyelerinde Son Dakika Gelişmesi! Ödeme Tarihleri Ortaya Çıktı; Cepler Bayram Edecek! Tam Tamına…

Türkiye’de yaklaşık 13,5 milyon emekli vatandaş bulunuyor ve emeklilerin uzun bir süredir gözü kulağı Temmuz ayında. Öte yandan yine Temmuz ayında en düşük emekli maaş tutarı da belirlenecek. Emekli vatandaşlar maaş düzenlemesi için bir süredir Temmuz ayını beklerken, bu kez de Kurban Bayramı için verilecek olan ikramiye ödemeleri ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Her yıl dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı için hangi tarihte verileceği belli oldu. İşte detaylar...

Emekli vatandaşlar, bir süredir Temmuz ayında yapılacak olan maaş düzenlemesini bekliyordu. TÜİK verilerine göre ilk 5 ayda enflasyon %35,64 oranda artış gösterdi. Merkez Bankası beklentilerinde Haziran ayı artış beklentisi de %3,77 olarak açıklandı. Bu da Temmuz’da emekli maaşlarına yaklaşık %40 oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. Ayrıca refah payının da eklenmesiyle birlikte bu zam oranı biraz daha yüksek bir seviyeyi bulabilir. Emekli vatandaşlar zam düzenlemesini beklerken, bir yandan da bayram için verilecek olan emekli ikramiye ödemelerinin ne zaman verileceğini araştırıyor. Sonunda o tarihler belli oldu…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

30 Haz 2022 - 17:07 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! Hayranlarının Kafası Gözü Yarılacak; Artık Son Noktada! İç Çamaşırı Reklamından Sonra… mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! Hayranlarının Kafası Gözü Yarılacak; Artık Son Noktada! İç Çamaşırı Reklamından Sonra…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Başına Gelenler Şok Etti! Pişmiş Tavuk Bile Böyle İşkence Görmedi! O Olay Milyonları Ayağa Kaldırdı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Başına Gelenler Şok Etti! Pişmiş Tavuk Bile Böyle İşkence Görmedi! O Olay Milyonları Ayağa Kaldırdı!
Eski Köye Yeni Adet Filminin Konusu Nedir? Eski Köye Yeni Adet Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Eski Köye Yeni Adet Filmi Oyuncuları Kimlerdir? mask
Eski Köye Yeni Adet Filminin Konusu Nedir? Eski Köye Yeni Adet Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Eski Köye Yeni Adet Filmi Oyuncuları Kimlerdir?
İkinci El Araç Fiyatlarında Son Dakika Gelişmesi! Uzmanların Eli Kolu Bağlandı; Düşecek Mi, Yükselecek Mi? mask
İkinci El Araç Fiyatlarında Son Dakika Gelişmesi! Uzmanların Eli Kolu Bağlandı; Düşecek Mi, Yükselecek Mi?
Ay Lav Yu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Ay Lav Yu Filminin Konusu Nedir? Ay Lav Yu Filmi Oyuncuları Kimdir? mask
Ay Lav Yu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Ay Lav Yu Filminin Konusu Nedir? Ay Lav Yu Filmi Oyuncuları Kimdir?
Cüneyt Arkın’ın Sır Gibi Sakladığı Olay Ortaya Çıktı! Vefatından Sonra Öyle Şeyler Açıklanıyor Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Cüneyt Arkın’ın Sır Gibi Sakladığı Olay Ortaya Çıktı! Vefatından Sonra Öyle Şeyler Açıklanıyor Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Bizans Oyunları Filmi Konusu Nedir? Bizans Oyunları Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Bizans Oyunları Filmi Oyuncuları Kimlerdir? mask
Bizans Oyunları Filmi Konusu Nedir? Bizans Oyunları Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Bizans Oyunları Filmi Oyuncuları Kimlerdir?
En Düşük Emekli Maaşı Ortaya Çıktı! Sonunda Cepler Rahatlayacak; Devlet Düğmeye Bastı! Gören Duyan Bayram Ediyor… mask
En Düşük Emekli Maaşı Ortaya Çıktı! Sonunda Cepler Rahatlayacak; Devlet Düğmeye Bastı! Gören Duyan Bayram Ediyor…
Akaryakıta Müjde! İndirim Üstüne İndirim Geliyor! Depolar Yeniden Dolmaya Başlayacak! Akaryakıta Ne Kadar İndirim Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? mask
Akaryakıta Müjde! İndirim Üstüne İndirim Geliyor! Depolar Yeniden Dolmaya Başlayacak! Akaryakıta Ne Kadar İndirim Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Emekli Maaşı Zammı Belli Oldu! Zamlar Hakkında Her Şey Tek Tek Açıkladı; En Düşük Memur Maaşı 9 Bin TL, En Düşük Memur Emeklisi 3.500 TL Oldu... mask
Emekli Maaşı Zammı Belli Oldu! Zamlar Hakkında Her Şey Tek Tek Açıkladı; En Düşük Memur Maaşı 9 Bin TL, En Düşük Memur Emeklisi 3.500 TL Oldu...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! Hayranlarının Kafası Gözü Yarılacak; Artık Son Noktada! İç Çamaşırı Reklamından Sonra… mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! Hayranlarının Kafası Gözü Yarılacak; Artık Son Noktada! İç Çamaşırı Reklamından Sonra…
Survivor Hikmet Hakkında Çıkan Gerçek Kıpkırmızı Kesti! “Toros Kaplanı” Olarak Biliniyordu Ama… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Survivor Hikmet Hakkında Çıkan Gerçek Kıpkırmızı Kesti! “Toros Kaplanı” Olarak Biliniyordu Ama… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Survivor Sude Burcu Minicik Eteği ve Braletiyle Mert Öcal’a Resti Çekti! Kıskançlıklarıyla Meşhur Sevgilisi Çılgına Dönecek! “Hiç Edep Kalmadı” mask
Survivor Sude Burcu Minicik Eteği ve Braletiyle Mert Öcal’a Resti Çekti! Kıskançlıklarıyla Meşhur Sevgilisi Çılgına Dönecek! “Hiç Edep Kalmadı”
Ebru Polat Dekoltenin Dozunu Kaçırdı! Türkiye’yi Bıraktı; New York Sokaklarını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!” Kıyafetini Gören… mask
Ebru Polat Dekoltenin Dozunu Kaçırdı! Türkiye’yi Bıraktı; New York Sokaklarını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!” Kıyafetini Gören…
Defne Samyeli’nin Biricik Kızı Nefes Mefes Bırakmadı! Bikinisiyle Annesine Taş Çıkardı; “Anasına Bak Kızını Al!” Fiziğiyle… mask
Defne Samyeli’nin Biricik Kızı Nefes Mefes Bırakmadı! Bikinisiyle Annesine Taş Çıkardı; “Anasına Bak Kızını Al!” Fiziğiyle…
mask

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL