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30 Haz 2022 - 17:12

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2 Çocuk Olayından Sonra… Öyle Bir Şey Paylaşıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Hayranlarının Kalpleri Titriyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçvit, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! 2. çocuk olayından sonra öyle bir paylaşım geldi ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Hayranlarının kalplerini titreten Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…