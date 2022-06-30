Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2 Çocuk Olayından Sonra… Öyle Bir Şey Paylaşıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Hayranlarının Kalpleri Titriyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçvit, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! 2. çocuk olayından sonra öyle bir paylaşım geldi ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Hayranlarının kalplerini titreten Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen diziden ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Karan’ın doğumundan sonra ilk kez Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Fahriye Evcen, oğlunun büyümesinden sonra ekranlara 1 sezonluk dönüş yapmıştı. Kısa bir süre önce ikinci bebek müjdesini alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım geldi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.