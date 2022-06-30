- 30 Haz 2022 - 17:12 G: 30 Haz 2022 - 17:17

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2 Çocuk Olayından Sonra… Öyle Bir Şey Paylaşıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Hayranlarının Kalpleri Titriyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçvit, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! 2. çocuk olayından sonra öyle bir paylaşım geldi ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Hayranlarının kalplerini titreten Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen diziden ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Karan’ın doğumundan sonra ilk kez Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Fahriye Evcen, oğlunun büyümesinden sonra ekranlara 1 sezonluk dönüş yapmıştı. Kısa bir süre önce ikinci bebek müjdesini alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım geldi ki…

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30 Haz 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2 Çocuk Olayından Sonra… Öyle Bir Şey Paylaşıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Hayranlarının Kalpleri Titriyor… mask
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