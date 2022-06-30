- 30 Haz 2022 - 17:37 G: 30 Haz 2022 - 17:45

Survivor Nisa’nın Sevgilisi “Damat” Oldu! Aileye Girdiğini Gösterdi; Görenler Donup Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Yüzükleri Takmasına Ramak Var…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sonuna doğru gelindi! Survivor yarışmasına aşklarıyla damgalarını vuran Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in ciddi ilişkide olduklarını bir kez daha gösterdiler! Ogeday Girişken, kız tarafının ailesine girdiğini gösterirken; birçok kişi ise “Acun Ilıcalı’nın yüzükleri takmasına az kalmış” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor yarışması boyunca aşklarını saklayan ikili zaman zaman ayrıldıklarını bile düşündürmüşlerdi. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in birbirilerine uzak hallerinden ise gram kalmadı! Dün akşam ekranlara gelen bölümde aşkını alenen itiraf eden Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı’nın utançtan kıpkırmızı olmasına neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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30 Haz 2022 - 17:37 Ankara- Yaşam

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